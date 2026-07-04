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Силы ПВО сбили уже 40 беспилотников на подлёте к Москве с 3 на 4 июля

Силы противовоздушной обороны России перехватили ещё семь украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин у себя в канале на платформе «Макс».

Источник: Life.ru

«Атака семи беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении. Так, общее число воздушных целей, сбитых на подлёте к Москве с 3 на 4 июля, достигло 40.

Ранее Life.ru писал, что Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам со стороны украинских формирований. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгороде повреждены объекты инфраструктуры, зафиксированы перебои с электроснабжением и подачей воды. На нескольких инфраструктурных объектах возникли возгорания, пожарные расчёты работают на местах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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