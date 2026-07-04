Силы ПВО сбили уже 40 беспилотников на подлёте к Москве с 3 на 4 июля

Ранее Life.ru писал, что Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам со стороны украинских формирований. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгороде повреждены объекты инфраструктуры, зафиксированы перебои с электроснабжением и подачей воды. На нескольких инфраструктурных объектах возникли возгорания, пожарные расчёты работают на местах.