Силы ПВО сбили уже 40 беспилотников на подлёте к Москве с 3 на 4 июля

«Атака семи беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении. Так, общее число воздушных целей, сбитых на подлёте к Москве с 3 на 4 июля, достигло 40.
Ранее Life.ru писал, что Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам со стороны украинских формирований. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгороде повреждены объекты инфраструктуры, зафиксированы перебои с электроснабжением и подачей воды. На нескольких инфраструктурных объектах возникли возгорания, пожарные расчёты работают на местах.
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