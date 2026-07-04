Ангарский маньяк Михаил Попков годами увозил женщин на смерть в своей машине

Второе — мотив. В открытых источниках приводились объяснения Попкова и следственные формулировки о его отношении к женщинам. Но мотив нельзя превращать в психологическую легенду. Он не отвечает на главный вопрос материала: почему человек с милицейским прошлым так долго сохранял доступ к потерпевшим и не оказался в центре подозрения раньше.