При стрельбе в торговом центре в Мичигане погибли два человека

В городе Дирборн, штат Мичиган, в результате стрельбы двое молодых людей погибли, а еще один получил огнестрельные ранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Согласно поступившей информации, инцидент произошел в торговом центре Fairlane. В настоящее время ТЦ, а также находящаяся поблизости медицинская клиника Генри Форда закрыты для посетителей.
«Два человека погибли и один получил огнестрельные ранения в торговом центре Fairlane в городе Дирборн, штат Мичиган», — отмечается в сообщении.
На месте происшествия продолжают работу сотрудники полиции города и штата.
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