Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При стрельбе в торговом центре в Мичигане погибли два человека

Двое молодых людей погибли при стрельбе в торговом центре Fairlane в Мичигане.

Источник: Аргументы и факты

В городе Дирборн, штат Мичиган, в результате стрельбы двое молодых людей погибли, а еще один получил огнестрельные ранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Согласно поступившей информации, инцидент произошел в торговом центре Fairlane. В настоящее время ТЦ, а также находящаяся поблизости медицинская клиника Генри Форда закрыты для посетителей.

«Два человека погибли и один получил огнестрельные ранения в торговом центре Fairlane в городе Дирборн, штат Мичиган», — отмечается в сообщении.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники полиции города и штата.

Ранее во Флориде женщина застрелила ветерана ВС США, не поделив с ним парковочное место.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше