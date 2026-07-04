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Собянин сообщил об отражении атаки уже 16 направлявшихся к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три вражеских беспилотника (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три вражеских беспилотника (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.

Так, общее число сбитых дронов достигло 16.

2 июля в Лисичанске в ЛНР Вооруженные силы Украины нанесли удар по городскому автобусу. В результате случившегося ранения разной степени тяжести получили 12 человек.

В тот же день ВСУ ударили по автобусу в Брянской области на таможенном переходе «Красный камень». Транспорт следовал по маршруту Минск — Анапа. В это время в нем находились 14 человек.

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