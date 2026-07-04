Пять подростков на легковушке попали в ДТП под Липецком

Пятеро юношей в возрасте от 17 до 18 лет пострадали в ночной аварии в Чаплыгинском округе Липецкой области. Столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Toyota Versa произошло 2 июля в 00:50 на трассе Липецк — Чаплыгин. 17-летний водитель отечественной легковушки на нерегулируемом перекрёстке выполнял разворот. В попутном направлении со стороны Чаплыгина в сторону села Кривополянье двигалась иномарка под управлением 19-летнего водителя. Водитель Toyota пытался уйти от столкновения. Для этого он выехал на встречную полосу, где совершил наезд на ВАЗ.