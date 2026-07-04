Под Липецком в ночной аварии пострадали несовершеннолетние

В Липецкой области в результате ночного столкновения двух легковых автомобилей пострадали пятеро юношей в возрасте от 17 до 18 лет. ДТП произошло 2 июля в 00:50 на трассе Липецк — Чаплыгин в Чаплыгинском округе.
По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выполнял разворот на нерегулируемом перекрестке. В этот момент в попутном направлении со стороны Чаплыгина в сторону села Кривополянье двигалась Toyota Versa под управлением 19-летнего водителя. Чтобы избежать столкновения, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где совершил наезд на отечественную машину.
В результате аварии госпитализация потребовалась водителю ВАЗа — его доставили в областную детскую больницу. Также травмы получили трое пассажиров отечественного автомобиля, их возраст — от 17 до 18 лет, и один 17-летний пассажир Toyota. Всего в ДТП пострадали пять человек.
В отношении родителей несовершеннолетнего водителя сотрудники ГИБДД составили рапорт по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Как сообщается, автомобиль ВАЗ принадлежит матери подростка. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства, при которых юноша 2008 года рождения, не имея водительского удостоверения, оказался за рулем.
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