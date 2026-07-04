Под Липецком в ночной аварии пострадали несовершеннолетние

В результате аварии госпитализация потребовалась водителю ВАЗа — его доставили в областную детскую больницу. Также травмы получили трое пассажиров отечественного автомобиля, их возраст — от 17 до 18 лет, и один 17-летний пассажир Toyota. Всего в ДТП пострадали пять человек.