Расчёты ПВО сбили ракету ВСУ в Удмуртии

«Друзья, всем доброй ночи! Сегодня силами противовоздушной обороны отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы», — пишет он в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России за период с 27 июня по 3 июля сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности. Согласно сводке Минобороны РФ, за указанную неделю перехвачены также 72 управляемые авиационные бомбы и три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».
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