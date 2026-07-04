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Расчёты ПВО сбили ракету ВСУ в Удмуртии

Расчёты противовоздушной обороны сбили ракету на территории Удмуртии. Как сообщил глава республики Александр Бречалов, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать одно из предприятий.

Источник: Life.ru

«Друзья, всем доброй ночи! Сегодня силами противовоздушной обороны отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы», — пишет он в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России за период с 27 июня по 3 июля сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности. Согласно сводке Минобороны РФ, за указанную неделю перехвачены также 72 управляемые авиационные бомбы и три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.