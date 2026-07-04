Расчёты ПВО сбили ракету ВСУ в Удмуртии

«Друзья, всем доброй ночи! Сегодня силами противовоздушной обороны отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы», — пишет он в своём телеграм-канале.