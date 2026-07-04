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Стало известно о связях во власти спутницы Ермолаева, пострадавшей в Монако

В результате взрыва в Монако вместе с украинским олигархом Вадимом Ермолаевым пострадала Анна Насобина, дочь бывшего зампрокурора Днепропетровской области. О ее роли в бизнесе и политике сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Вакаров.

Источник: Аргументы и факты

Спутница украинского олигарха Вадима Ермолаева, пострадавшая вместе с ним в результате взрыва в Монако, лишилась ног. Речь идет об Анне Насобиной, дочери бывшего зампрокурора Днепропетровской области Украины. В эксклюзивном комментарии aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров раскрыл, как было организовано покушение.

«Отец Анны Насобиной был в свое время влиятельным человеком, но не того уровня, чтобы оказывать какое-то влияние на политику. О таком клане информации нет, фамилия не звучала в Днепропетровске. Анна не была расписана с Ермолаевым, но родила от него сына, этот мальчик тоже пострадал от взрыва. Возможно, отец Насобиной помогал в чем-то Ермолаеву. О самой Анне на высоком уровне ни в политике, ни в бизнес-среде информации нет. Никто её не знает на высоком уровне», — отметил он.

В Монако вечером 29 июня в подъезде жилого дома произошел взрыв. Это первый в истории княжества теракт. В результате пострадали три человека, среди них — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

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