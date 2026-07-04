Стало известно о связях во власти спутницы Ермолаева, пострадавшей в Монако

«Отец Анны Насобиной был в свое время влиятельным человеком, но не того уровня, чтобы оказывать какое-то влияние на политику. О таком клане информации нет, фамилия не звучала в Днепропетровске. Анна не была расписана с Ермолаевым, но родила от него сына, этот мальчик тоже пострадал от взрыва. Возможно, отец Насобиной помогал в чем-то Ермолаеву. О самой Анне на высоком уровне ни в политике, ни в бизнес-среде информации нет. Никто её не знает на высоком уровне», — отметил он.