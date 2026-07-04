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Ночной удар по Удмуртии: ПВО отразила атаку ВСУ, пострадавших нет

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об отражении воздушной атаки на территории республики.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об отражении воздушной атаки на территории республики. По его данным, силами противовоздушной обороны в небе над регионом была сбита ракета, запущенная украинскими военными.

Целью атаки, по предварительной информации, стало одно из промышленных предприятий в регионе. Бречалов в своем обращении в Telegram подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Глава республики призвал жителей не поддаваться на провокации и не распространять непроверенные сведения. На месте событий продолжают работу оперативные службы, которые оценивают обстановку. Бречалов пообещал информировать о ситуации по мере поступления новых данных.

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