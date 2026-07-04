В Белгороде после атаки ВСУ повреждены объекты инфраструктуры

По предварительным данным, пострадавших в результате ударов нет. Вместе с тем на нескольких инфраструктурных объектах возникли возгорания, к ликвидации которых были привлечены пожарные расчеты и экстренные службы. Также сообщается о повреждении фасада и остекления одного из коммерческих объектов.