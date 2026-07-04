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В Белгороде после атаки ВСУ повреждены объекты инфраструктуры

Атака ВСУ привела к повреждению объектов инфраструктуры в Белгороде.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке со стороны ВСУ, в результате которой были повреждены объекты городской инфраструктуры. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.

По предварительным данным, пострадавших в результате ударов нет. Вместе с тем на нескольких инфраструктурных объектах возникли возгорания, к ликвидации которых были привлечены пожарные расчеты и экстренные службы. Также сообщается о повреждении фасада и остекления одного из коммерческих объектов.

Кроме того, в результате атаки получили повреждения шесть автомобилей. На местах продолжают работу оперативные и аварийные службы, а окончательный масштаб ущерба власти региона планируют оценить после наступления светлого времени суток.

Ранее стало известно о гибели мирной жительницы в результате ракетного обстрела ВСУ Белгорода.

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