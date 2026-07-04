В Псковской области средства ПВО отразили атаку беспилотников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем MAX-канале сообщил об уничтожении нескольких беспилотников противника силами противовоздушной обороны. В настоящее время боевая работа в регионе продолжается.
Глава субъекта предупредил жителей о необходимости соблюдать осторожность и внимательность. В случае обнаружения полета или падения беспилотного летательного аппарата губернатор просит незамедлительно сообщать подробную информацию по телефону 112 или по номеру 8 (8112) 72−52−00.
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