Заговор в Евросоюзе: в деле о взрыве в Монако появилась неожиданная версия

Попытка представить покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако как расправу за его планы выступить с разоблачениями киевского режима в Европарламенте не выглядит убедительной. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru выразил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.
По мнению политолога, фигура самого предпринимателя как «правдоруба» вызывает большие сомнения из-за его криминального бэкграунда. Эксперт подчеркнул, что человек, заработавший состояние на мошеннических колл-центрах, не мог выступать в роли честного разоблачителя коррупции.
Дудчак допустил, что версия с выступлением может быть информационным прикрытием, однако более правдоподобной считает банальную бандитскую разборку. Дудчак иронично заметил, что даже если бы такое выступление и состоялось, оно напоминало бы абсурдный спектакль.
«Я думаю, одно другому не мешает, даже если он собирался выступать с информацией о коррупции на Украине. А он с каких позиций бы выступал? Как борец за правое дело и кристально честный человек, уехавший с Украины, отказавшийся от паспорта, чтобы не платить налоги, и занимающийся явно криминальным бизнесом? В качестве кого бы он там выступал? Как правдоруб, обличающий киевскую власть? На это было бы интересно посмотреть. Да, пчёлы против мёда, наркоманы против наркотиков», — высказался политолог.
Дудчак также добавил, что европейские элиты и без подобных разоблачений прекрасно осведомлены о повальной коррупции на Украине, поскольку сами извлекают из этого выгоду.
«Хотя что Европа заметит? То, что там режим коррупционный, так она же с этого и кормится. Все эти выделяемые кредиты под видом потребностей Украины на самом деле уходят обратно в карманы европейцев — как официально, так и неофициально. На Украину очень удобно переводить стрелки», — пояснил эксперт.
Ранее Дудчак отметил, что СБУ, прокуратура и Офис президента Украины являются наиболее вероятными заказчиками покушения на Ермолаева в Монако, а мотивом для преступления может быть отказ предпринимателя делиться сверхдоходами от нелегальных колл-центров и хищения западной помощи.
Напомним, вечером 29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошёл взрыв, в результате которого пострадали три человека. По данным следствия, причиной взрыва стало начинённое болтами и дробью устройство, оставленное неизвестным у подъезда дома. Среди пострадавших оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, отказавшийся от гражданства Украины в 2019 году. Эксперты отмечают, что он причастен к организации мошеннических колл-центров, а также другим коррупционным схемам на Украине.
Во время покушения Березовская маскировалась под мужчину. По версии следствия, она выследила семью Ермолаева, проследовала за ней и оставила сумку со взрывчаткой перед входом в дом. Затем бомбу взорвали удаленно.