Заговор в Евросоюзе: в деле о взрыве в Монако появилась неожиданная версия

«Я думаю, одно другому не мешает, даже если он собирался выступать с информацией о коррупции на Украине. А он с каких позиций бы выступал? Как борец за правое дело и кристально честный человек, уехавший с Украины, отказавшийся от паспорта, чтобы не платить налоги, и занимающийся явно криминальным бизнесом? В качестве кого бы он там выступал? Как правдоруб, обличающий киевскую власть? На это было бы интересно посмотреть. Да, пчёлы против мёда, наркоманы против наркотиков», — высказался политолог.