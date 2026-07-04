Пляж в Нью-Йорке временно закрыли после предполагаемого нападения акулы

До этого американские СМИ сообщали о появлении акул у побережья Нью-Йорка, в том числе в районе популярного пляжа Рокавей. По данным телеканала Fox, за последние дни было зафиксировано несколько подобных случаев. Появление морских хищников у берега связывают с периодом экстремально высокой температуры воздуха.