Пляж в Нью-Йорке временно закрыли после предполагаемого нападения акулы

На одном из пляжей Нью-Йорка мужчина получил травму ноги во время купания, предположительно в результате нападения акулы. После происшествия местные власти приняли решение временно закрыть пляж для посетителей, сообщает Associated Press со ссылкой на городской департамент парков.
Инцидент произошел на территории парка Джонс-Бич. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где у него диагностировали рваные раны стопы. Специалисты проводят проверку обстоятельств случившегося.
До этого американские СМИ сообщали о появлении акул у побережья Нью-Йорка, в том числе в районе популярного пляжа Рокавей. По данным телеканала Fox, за последние дни было зафиксировано несколько подобных случаев. Появление морских хищников у берега связывают с периодом экстремально высокой температуры воздуха.
Ранее двенадцатилетний мальчик из США подвергся нападению акулы во время купания на Багамских островах и получил травмы.