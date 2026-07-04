В Туве в искусственном водоёме утонула 13-летняя девочка

В Республике Тыва в искусственном водоёме, образовавшемся в результате отделения дамбой части русла реки Енисей, утонула девочка 13-ти лет. По предварительным данным, школьница купалась в компании ещё двоих несовершеннолетних без присмотра взрослых.
Как сообщили в республиканском МЧС, трагедия, сообщение о которой поступило 3 июля, произошла в районе объездного моста города Кызыла. Тело девочки обнаружили и подняли с глубины около двух метров водолазы во время поисковых мероприятий. Известно, что находилось оно примерно в пяти метрах от берега.
Найденное тело передали правоохранителям.
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