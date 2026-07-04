В Туве в искусственном водоёме утонула 13-летняя девочка

Как сообщили в республиканском МЧС, трагедия, сообщение о которой поступило 3 июля, произошла в районе объездного моста города Кызыла. Тело девочки обнаружили и подняли с глубины около двух метров водолазы во время поисковых мероприятий. Известно, что находилось оно примерно в пяти метрах от берега.