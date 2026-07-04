Усольцевых видели за глухим забором особняка: Что известно, комментарий СК

Следователи прокомментировали еще одну версию о побеге Усольцевых — на плато Путорана. Непосредственно перед исчезновением местные жители видели семью за глухим забором особняка — это была не турбаза, к тому моменту Сергей, Ирина и их дочь уже ее покинули, а частный дом местного предпринимателя, где, предварительно, велись строительные работы.
С предпринимателем, как выяснили журналисты aif.ru, у Сергея Усольцева были «деловые связи». Так возникло предположение, что приятель помог семье сбежать на плато Путорана в Красноярском крае, куда бизнесмен отправляет туристов на экскурсии.
Как передает KP.RU, информацию о том, что семья скрылась за забором перед исчезновением, в Следственном комитете не подтвердили. Также журналисты издания отметили, что глава пропавшей семьи не был знаком с владельцем строящейся локации и его партнером.
Между тем ранее охотовед и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк рассказал, что после исчезновения семьи около поселка местные видели вертолет. По словам охотоведа, там, где пропала семья, хватает мест для посадки такой техники.
Ранее обсуждалась версия об искусственном сокрытии следов пропавшей семьи. Журналисты, побывавшие в Кутурчине и на тропе, обратили внимание на аномальную чистоту маршрута, по которому ежегодно проходят сотни путешественников. По их словам, местность выглядела так, будто ее тщательно обработали уборочной техникой — найти следы присутствия людей было практически невозможно.
Также в СК опровергли информацию о якобы существующих секретных тропах и дорогах, по которым могла уйти пропавшая под Красноярском семья Усольцевых.