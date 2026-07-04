Усольцевых видели за глухим забором особняка: Что известно, комментарий СК

Следователи прокомментировали еще одну версию о побеге Усольцевых — на плато Путорана. Непосредственно перед исчезновением местные жители видели семью за глухим забором особняка — это была не турбаза, к тому моменту Сергей, Ирина и их дочь уже ее покинули, а частный дом местного предпринимателя, где, предварительно, велись строительные работы.