Ракету ВСУ сбили в небе над Удмуртией

В Удмуртии средства противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ нанести ракетный удар по одному из предприятий региона. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил губернатор Александр Бречалов.
— Сегодня силами противовоздушной обороны отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий, — написал Бречалов.
Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы. Глава региона призвал жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию, говорится в сообщении.
3 июля свыше 10 районов Крыма оказались частично или полностью обесточенными в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).