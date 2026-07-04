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В Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА

В Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена на территории Санкт-Петербурга, сообщил официальный канал оповещения населения города на платформе «Макс».

«Экстренная информация РСЧС (Санкт-Петербург): Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении.

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