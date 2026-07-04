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СК возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Кузбассе

Поиски девятилетней жительницы города Юрга, пропавшей 2 июля, завершились трагически.

Поиски девятилетней жительницы города Юрга, пропавшей 2 июля, завершились трагически. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили об обнаружении тела ребенка. Информация о гибели школьницы была подтверждена представителями отряда в социальных сетях.

Следственные органы СУ СК России по Кемеровской области оперативно отреагировали на исчезновение ребенка. Накануне обнаружения тела по факту пропажи девочки было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление точных причин и всех обстоятельств, приведших к гибели ребенка.

Масштабная поисковая операция стартовала 2 июля, когда школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась. К розыску ребенка были привлечены значительные силы: сотрудники регионального Следственного комитета, оперативники МВД, специалисты МЧС. Активное участие в прочесывании местности принимали волонтеры из Кемеровской, Новосибирской и Томской областей.

Как уточняется в ориентировке поискового отряда, на момент исчезновения на девочке была розовая футболка, черные шорты и кроссовки черно-белого цвета. Рост пропавшей составлял 130 сантиметров, у нее темно-русые волосы и серо-голубые глаза. Расследование уголовного дела находится под личным контролем руководства следственного управления СК России по Кузбассу.

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