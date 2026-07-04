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В США парашютист упал рядом с толпой зрителей на родео

Парашютист с американским флагом упал рядом с толпой зрителей на родео в Северной Калифорнии.

Источник: Аргументы и факты

Во время родео в городе Фолсом в Северной Калифорнии парашютист с американским флагом совершил жесткую посадку неподалеку от зрителей. Кадры инцидента распространились в Facebook*.

Во время снижения большой флаг, который нес спортсмен, зацепился за дерево, из-за чего парашютист отклонился от намеченной траектории. В результате посадка произошла за пределами арены, рядом с местом проведения мероприятия.

Организаторы родео позже сообщили, что парашютист по имени Росс не пострадал. После происшествия он смог самостоятельно выйти на арену, где зрители встретили его аплодисментами.

Ранее в польском городе Лешно самолет North American Rockwell OV-10 Bronco совершил аварийную посадку с невыпущенным шасси и разломился надвое.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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