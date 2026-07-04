Ушла за лисичками и не вернулась домой: пропавшую девочку нашли мертвой в Ленобласти

В конце прошлого года 42-летний мужчина из Красноярского края сел за руль снегохода в состоянии алкогольного опьянения. Как сейчас выясняет СК, именно это стало причиной гибели его ребенка. ЧП можно было избежать. Однако житель Туруханска не смог предотвратить катастрофу по своей вине. Отца будут судить из-за смерти сына. Его четырехлетний ребенок погиб при столкновении снегохода со столбом.