Ушла за лисичками и не вернулась домой: пропавшую девочку нашли мертвой в Ленобласти

Ребенок 2 июля пропал в Ленинградской области. 12-летняя девочка сообщила родителям, что пошла собирать лисички. Домой она не вернулась. Девочку нашли мертвой. Следственный комитет показал видео с места обнаружения трупа. Кадры разместили на канале СК в «Макс».
Ребенок пропал в Тосненском районе Ленобласти. Там же было найдено тело днем позже. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Как сообщается, девочка ушла с участка СНТ «Захожье-5». После уведомления от напуганных родителей на место ЧП прибыли руководитель следственного управления СК РФ по Ленинградской области, замруководителя СУ СК и оперативная группа.
«По результатам проведенной работы тело 12-летней девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти», — уведомили в Следкоме.
Эксперты в настоящее время проводят осмотр места происшествия. Специалисты назначат необходимые судебные экспертизы.
«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка», — сообщили в Следственном комитете.
Тело девочки без одежды и с ранениями нашли в поле у лесополосы. По словам местной жительницы, уже задержан подозреваемый. Следы привели на его участок. Судя по камерам, девочка шла по территории «Захожье −3», затем вышла за ворота. Очевидцы сообщили о неуверенной походке девочки.
Трагедия ранее произошла на Воронежском водохранилище. На пляже погиб 11-летний ребенок. Он скончался за день до 12-летия. Мальчика сбил водитель одного из катеров на водохранилище. Ребенок получил смертельную травму головы. Водитель судна скрылся. Следователи уже определили подозреваемого.
В конце прошлого года 42-летний мужчина из Красноярского края сел за руль снегохода в состоянии алкогольного опьянения. Как сейчас выясняет СК, именно это стало причиной гибели его ребенка. ЧП можно было избежать. Однако житель Туруханска не смог предотвратить катастрофу по своей вине. Отца будут судить из-за смерти сына. Его четырехлетний ребенок погиб при столкновении снегохода со столбом.