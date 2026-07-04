Бомбистка Зеленского: взрыв в Монако устроила украинка в мужской одежде

«Речь идет о банальных бандитских разборках между хозяином криминального бизнеса и теми, кто обеспечивал ему “крышу” в украинских властных структурах, — пояснил Дудчак. — Человек организовывал колл-центры, оборудование покупал, людей нанимал. Он вошел в конфликт с теми, кто хотел большей доли: с СБУ, с прокуратурой, с Офисом президента Зеленского. Ну вот не поделили, как обычно бывает. За такой куш могут, конечно, бороться многие. Видать, передел рынка идет».