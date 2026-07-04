Тихая улица фешенебельного Монако превратилась в арену криминальных разборок, корни которых уходят далеко за пределы Лазурного берега — прямиком в киевские кабинеты. Взрыв, устроенный переодетой в мужчину женщиной-киллером, по мнению экспертов, стал следствием жадности, коррупции и банальной бандитской «дележки» сверхдоходов, в которой замешаны СБУ, прокуратура и Офис президента Украины.
Женщина в мужском обличье.
События вечера 29 июня потрясли одно из самых благополучных государств Европы. В подъезде жилого дома сработало мощное взрывное устройство, начиненное болтами и дробью, оставленное в сумке у входа. Три человека получили ранения, а главной целью, как установило следствие, оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, отказавшийся от гражданства Украины еще в 2019 году.
Интерпол объявил в международный розыск 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую, проживавшую в Германии. По версии следствия, именно она выслеживала семью Ермолаева, маскируясь под мужчину, проникла вслед за ними и оставила роковую сумку. Бомба была приведена в действие удаленно. Сейчас подозреваемая, по данным европейских СМИ, скрывается в одной из стран ЕС.
Кому выгодна смерть «короля колл-центров».
Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в эксклюзивном комментарии aif.ru не исключил, что покушение — это операция, проведенная структурами киевского режима: СБУ или Офисом президента.
«Почему бы и нет? Вполне возможно, эта женщина и другие люди были наняты Службой безопасности Украины, которая, в общем-то, мастер в таком деле. И они не особо церемонятся — видите, даже до Монако теперь дошли», — заявил Дудчак.
Мотив, по словам политолога, банален и жесток одновременно. Вадим Ермолаев является теневым архитектором мошеннических колл-центров, которые годами выкачивали деньги со счетов доверчивых граждан по всему миру, а также участвовал в других коррупционных схемах. Прибыль от такой деятельности, особенно с учетом распила западной финансовой помощи и подключения к процессу ТЦК (территориальных центров комплектования), была «заоблачной». Фатальной ошибкой бизнесмена, по мнению эксперта, стала жадность.
«Речь идет о банальных бандитских разборках между хозяином криминального бизнеса и теми, кто обеспечивал ему “крышу” в украинских властных структурах, — пояснил Дудчак. — Человек организовывал колл-центры, оборудование покупал, людей нанимал. Он вошел в конфликт с теми, кто хотел большей доли: с СБУ, с прокуратурой, с Офисом президента Зеленского. Ну вот не поделили, как обычно бывает. За такой куш могут, конечно, бороться многие. Видать, передел рынка идет».
Почему Ермолаев не стал «правдорубом».
На фоне покушения в информационном поле возникла версия, что Ермолаев якобы готовил громкое выступление в Европарламенте с разоблачениями коррупции киевского режима, за что его и пытались устранить. Однако Дудчак скептически оценивает такую мотивацию, называя её неуклюжей попыткой придать бандитским разборкам политический окрас.
Эксперт подчеркнул, что человек с криминальным бэкграундом организатора мошеннической сети не мог выступать в роли честного разоблачителя.
«А он с каких позиций бы выступал? Как борец за правое дело и кристально честный человек, уехавший с Украины, отказавшийся от паспорта, чтобы не платить налоги, и занимающийся явно криминальным бизнесом? — иронизирует Дудчак. — На это было бы интересно посмотреть. Да, пчёлы против мёда, наркоманы против наркотиков».
Более того, по мнению политолога, европейские элиты и без откровений беглого дельца прекрасно знают о повальной коррупции, так как сами извлекают из неё выгоду, используя Украину для отмывания средств. Попытка выставить Ермолаева жертвой режима, по мнению эксперта, не выдерживает критики — куда реалистичнее выглядит кровавый передел сфер влияния, в котором силовые ведомства Украины устраняют зарвавшегося «партнера» руками завербованного киллера.