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В селе Красноярского края кто-то ненароком поджег водонапорную башню

В Красноярском крае за сутки потушили 8 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Новохайский (Богучанский округ) кто-то ненароком поджег водонапорную башню, предназначенную для технического водоснабжения. По мнению пожарных дознавателей причиной стало именно неосторожное обращение с огнем. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, тушили его 18 человек — личный состав МЧС и краевые муниципальные подарные.

Еще два запоминающихся случая преднамереннорго поджога: в Красноярске на улице Киренского сгорел микроавтобус. А в Лесосибирске сгорела сухая трава на площади 1,52 га.

На ликвидацию последствий ДТП сотрудники МЧС России привлекались 3 раза.

На акваториях зарегистрировано 1 происшествие. Так, накануне вечером на озере Малый Дюпкун Туруханского округа были обнаружены лодка и утонувший мужчина.

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