В селе Красноярского края кто-то ненароком поджег водонапорную башню

В поселке Новохайский (Богучанский округ) кто-то ненароком поджег водонапорную башню, предназначенную для технического водоснабжения. По мнению пожарных дознавателей причиной стало именно неосторожное обращение с огнем. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, тушили его 18 человек — личный состав МЧС и краевые муниципальные подарные.
Еще два запоминающихся случая преднамереннорго поджога: в Красноярске на улице Киренского сгорел микроавтобус. А в Лесосибирске сгорела сухая трава на площади 1,52 га.
На ликвидацию последствий ДТП сотрудники МЧС России привлекались 3 раза.
На акваториях зарегистрировано 1 происшествие. Так, накануне вечером на озере Малый Дюпкун Туруханского округа были обнаружены лодка и утонувший мужчина.