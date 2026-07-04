В Красноярске обсуждают идею установки памятника в месте пропажи Усольцевых

Идея увековечить память семьи Усольцевых в тайге, пропавшей при загадочных обстоятельствах, вызвала неоднозначную реакцию в экспертной среде. Своим мнением о целесообразности установки мемориала на месте трагедии в эксклюзивной беседе с aif.ru поделился депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш.
Напомним, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге Красноярского края в Кутурчинском Белогорье. В тот день они пошли в небольшой семейный поход к горе Буратинка и больше не вернулись. Их машина так и осталась стоять на окраине небольшого поселка Кутурчин. В мае этого года поиски возобновились, но результатов пока не принесли.
Кулеш признался, что не поддерживает инициативу по созданию подобного монумента. Он отметил, что, несмотря на глубокий трагизм ситуации, установка отдельного памятника в дикой природе кажется ему избыточной мерой.
«Лично я без энтузиазма отношусь к идее подобных памятников, — заявил Кулеш. — Как бы ни была трагична история гибели людей, ничего героического в этом, увы, нет. Примеров таких мемориалов в наших краях я, честно говоря, не припомню».
Депутат подчеркнул, что понял бы желание родственников обозначить скорбное место, но провел параллель с неоднозначной традицией устанавливать стихийные знаки на обочинах дорог. По его мнению, установка конструкции в горах мало чем отличается от таких акций.
«Возможно, скорбящие родственники и могут установить подобные памятники за свой счет, но по сути это ничем не лучше “пирамидок” на обочине дорог», — резюмировал Кулеш.
Ранее в Следственном комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии отметили, что в Кутурчинском Белогорье не существует скрытых троп или дорог, по которым могла бы уйти исчезнувшая семья Усольцевых.