В Кемеровской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Девятилетняя девочка, пропавшая 2 июля в городе Юрга Кемеровской области, была найдена мертвой, сообщают представители отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — отмечается в заявлении.
По факту следственным управлением СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств гибели ребенка.
Ранее сообщалось, что в Австралии правоохранители обнаружили тело 5-летней девочки, которая ночью исчезла из своей кровати.