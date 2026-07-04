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В Кемеровской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

В Кузбассе обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей 2 июля.

Источник: Аргументы и факты

Девятилетняя девочка, пропавшая 2 июля в городе Юрга Кемеровской области, была найдена мертвой, сообщают представители отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — отмечается в заявлении.

По факту следственным управлением СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что в Австралии правоохранители обнаружили тело 5-летней девочки, которая ночью исчезла из своей кровати.