В Кемеровской области обнаружили тело пропавшей 9-летней девочки

«Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Следком Кемеровской области сообщил о пропаже 9-летней девочки в городе Юрга. По данным следствия, днём 2 июля 2026 года ребёнок вышел на улицу и не вернулся домой. К поискам были подключены сотрудники СК, МВД, МЧС и волонтёры. Проводились масштабные поисковые мероприятия, а также следственные действия для установления обстоятельств исчезновения.
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