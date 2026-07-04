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Вблизи Курил произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 4,6 произошли вблизи южных Курил.

Источник: Аргументы и факты

В районе южных Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По данным специалистов, подземные толчки произошли в акватории Тихого океана в ночь на субботу. Эпицентр находился примерно в 142 километрах к востоку от села Рейдово на острове Итуруп, а очаг землетрясения залегал на глубине 64 километров.

Сейсмическая активность ощущалась в населенных пунктах Итурупа с интенсивностью до двух баллов. При этом угрозу цунами после произошедшего объявлять не потребовалось.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы недалеко от Королевства Тонга.