Вблизи Курил произошло землетрясение

В районе южных Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По данным специалистов, подземные толчки произошли в акватории Тихого океана в ночь на субботу. Эпицентр находился примерно в 142 километрах к востоку от села Рейдово на острове Итуруп, а очаг землетрясения залегал на глубине 64 километров.
Сейсмическая активность ощущалась в населенных пунктах Итурупа с интенсивностью до двух баллов. При этом угрозу цунами после произошедшего объявлять не потребовалось.
Ранее подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы недалеко от Королевства Тонга.