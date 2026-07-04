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Красноярский лицей выплатит 50 тысяч компенсации за побои ученика

В стенах учебного заведения ученика дважды избивали одноклассники.

Источник: Комсомольская правда

Один из красноярских лицеев выплатит 50 тысяч рублей своему ученику. Причина: физические и нравственные страдания, которые он испытал дважды в стенах учебного заведения. Судебный прецедент в том, что оба раза никто из педагогов не пресек конфликты. А ведь обеспечение безопасности на территории школы целиком и полностью лежит на ее администрации.

Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Первый инцидент произошел в сентябре 2025 года, тогда одноклассник избил потерпевшего, причинил ему телесные повреждения. Второй раз побои нанесла одноклассница в марте 2026 года. Нетрудно догадаться, какую боль и унижение пережил подросток.

В результате родные перевели его в другой класс, а на лицей подали в суд, потребовав выплатить 300 тысяч рублей моральной компенсации. Суд удовлетворил иск частично.