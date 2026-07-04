Подсадная утка СБУ: данные о подрывнице из Монако могут оказаться фейком

«Удивительно, но о женщине, которую называют подозреваемой в организации взрыва в Монако, об этой Анастасии Березовской, фактически нет информации. Вообще все зачищено, очень качественно. В соцсетях, на официальных сайтах, где публикуют декларации, ничего нет. То есть кто-то зачистил все данные об этой женщине, а кто на Украине может так профессионально это сделать? Это 100% кто-то из специальных органов СБУ или внешняя разведка. На основании этого я делаю вывод, что это была работа одной из силовых спецструктур Украины. И, соответственно, она является исполнителем. Ее до сих пор не могут найти, она очень быстро уехала из Монако. Кто-то её, конечно, хорошо проинструктировал — те люди, которые ей поручили это сделать, они подготовили отход. И пока вот уже сколько суток её не могут найти», — сказал Вакаров.