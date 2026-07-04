После убийства известной журналистки задержали четырех полицейских

По информации прокуратуры штата, по делу задержаны восемь человек. Среди них находятся четыре сотрудника муниципальной полиции города Ихсуатлан-дель-Суресте. Следствие подозревает их в содействии преступной группе, которую считают причастной к похищению и убийству журналистки. Ранее были задержаны и предполагаемые участники этой группы, действовавшей на юге штата.