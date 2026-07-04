После убийства известной журналистки задержали четырех полицейских

Власти мексиканского штата Веракрус подтвердили гибель журналистки Роксаны Гусман, которую в начале июня вооруженные люди похитили из собственного дома. Судебная экспертиза установила, что найденные останки принадлежат руководителю местного информационного издания «Пульсо информативо дель суресте». Расследование получило широкий общественный резонанс после появления данных о возможной причастности сотрудников полиции.
По информации прокуратуры штата, по делу задержаны восемь человек. Среди них находятся четыре сотрудника муниципальной полиции города Ихсуатлан-дель-Суресте. Следствие подозревает их в содействии преступной группе, которую считают причастной к похищению и убийству журналистки. Ранее были задержаны и предполагаемые участники этой группы, действовавшей на юге штата.
Нападение произошло 2 июня в городе Нанчитал. Вооруженные люди ворвались в дом Роксаны Гусман и силой увезли ее в неизвестном направлении. Запись с камер наблюдения, зафиксировавшая похищение, быстро распространилась в социальных сетях. После этого родственники журналистки обратились к федеральным властям с требованием провести активное расследование и найти похищенную.
Спустя месяц прокуратура сообщила, что обнаруженные в другом районе штата останки принадлежат Гусман. Личность погибшей была подтверждена судебной генетической экспертизой. При этом следствие пока не назвало окончательный мотив преступления.
Известно, что журналистка освещала местные события и руководила собственным информационным изданием. Следователи проверяют несколько возможных версий, в том числе связь преступления с ее профессиональной деятельностью, действиями представителей местной власти или организованных преступных групп. Окончательные выводы по этому вопросу пока не сделаны.
В ближайшее время суду предстоит рассмотреть вопрос о мере пресечения для задержанных и оценить представленные следствием материалы. Дело приобрело особое значение для мексиканских властей, поскольку среди подозреваемых оказались сотрудники полиции, а штат Веракрус уже многие годы считается одним из наиболее опасных регионов страны для представителей средств массовой информации.
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