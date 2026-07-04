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Удар стихии в США: молния убила отдыхающего на пляже

Пляжный отдых в Форт-Майерс-Бич обернулся трагедией: удар молнии унес жизнь одного человека, еще трое пострадали.

Пляжный отдых в Форт-Майерс-Бич обернулся трагедией: удар молнии унес жизнь одного человека, еще трое пострадали. Инцидент произошел на территории округа Ли в американском штате Флорида, сообщил местный офис шерифа.

По данным главы ведомства Кармина Марчено, в результате происшествия пострадали как минимум четыре человека. Троих из них в срочном порядке госпитализировали в ближайшие больницы. Один из доставленных получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

На месте ЧП продолжают работу аварийные службы и детективы — они устанавливают все обстоятельства случившегося. Как уточняет телеканал Fox со ссылкой на пожарную охрану, к моменту прибытия спасателей один пострадавший уже находился без сознания. Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали.

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