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В Туве в искусственном водоеме утонула 13-летняя девочка

Водолазы достали тело подростка со дня озера.

Источник: Комсомольская правда

В Туве новая трагедия на воде. Накануне, 3 июля, в МЧС поступило сообщение, что в Кызыле в районе объездного моста утонула девочка-подросток. Спасатели выехали на место, потребовалась помощь водолазов, которые достали тело со дна, с глубины двух метров на расстоянии около пяти метров от берега.

Региональный следком проводит проверку обстоятельств служившегося. Вот что известно на данный момент: три подружки 12 — 13 лет решили искупаться в жаркий день и пришли на искусственный водоем — часть русла Енисея, отделенная дамбой. Никого из взрослых там не оказалось.

Девочек стала тонуть, две другие пытались ей помочь, но не справились.

— Следственное управление призывает родителей и законных представителей усилить контроль над детьми, особенно вблизи водоемов. Категорически запрещается оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды и разрешать им купаться в необорудованных местах, — призывают сотрудники следкома.

Напомним, в Туве продолжаются поиски двух 12-летних девочек, которые еще 1 июля вышли из дома погулять и пропали. В поисках задействованы десятки человек — спасатели, волонтеры, родственники.

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