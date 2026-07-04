В Туве в искусственном водоеме утонула 13-летняя девочка

В Туве новая трагедия на воде. Накануне, 3 июля, в МЧС поступило сообщение, что в Кызыле в районе объездного моста утонула девочка-подросток. Спасатели выехали на место, потребовалась помощь водолазов, которые достали тело со дна, с глубины двух метров на расстоянии около пяти метров от берега.
Региональный следком проводит проверку обстоятельств служившегося. Вот что известно на данный момент: три подружки 12 — 13 лет решили искупаться в жаркий день и пришли на искусственный водоем — часть русла Енисея, отделенная дамбой. Никого из взрослых там не оказалось.
Девочек стала тонуть, две другие пытались ей помочь, но не справились.
— Следственное управление призывает родителей и законных представителей усилить контроль над детьми, особенно вблизи водоемов. Категорически запрещается оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды и разрешать им купаться в необорудованных местах, — призывают сотрудники следкома.
Напомним, в Туве продолжаются поиски двух 12-летних девочек, которые еще 1 июля вышли из дома погулять и пропали. В поисках задействованы десятки человек — спасатели, волонтеры, родственники.