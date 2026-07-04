Сын пропавшей в тайге Усольцевой пожаловался на запрет участвовать в поисках

Следствие отработало три основные версии: несчастный случай, криминал и побег. Две последние были отвергнуты. Точный маршрут туристов неизвестен. В ближайшее время поиски будут вестись точечно. Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» планируют организовать пешие выходы в тайгу летом этого года. Ранее спасатели обследовали ещё 51 квадратный километр тайги, однако семья Усольцевых найдена не была. Известно, что они вышли с турбазы «Геосфера» без тёплых вещей и необходимого снаряжения, несмотря на резкое ухудшение погоды. Перед тем как пропасть в тайге Красноярского края, семья Усольцевых — сделала остановку в посёлке Мина, где в придорожном магазине приобрела напитки, снеки и нож, после чего проехала около двух километров и пешком поднялась на гору с видом на реку Мину.