Стротельство двух школ связали с хищением сотен миллионов в российском городе

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело о предполагаемом хищении 469 миллионов рублей при строительстве двух школ. Обвинение предъявлено нескольким руководителям коммерческих организаций и индивидуальному предпринимателю. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств, которые, по версии следствия, были получены преступным путем.
По версии следствия, основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки. Следователи считают, что с ноября 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемые оформили более 50 фиктивных договоров подряда с двумя подконтрольными организациями. Эти документы касались демонтажных работ на строительной площадке одной из школ в Омске. По версии обвинения, таким способом из регионального бюджета было похищено 303 миллиона рублей.
Следствие также считает, что аналогичная схема применялась при строительстве еще одной школы в Омском районе. По данным прокуратуры, предполагаемый ущерб по этому эпизоду составил 166 миллионов рублей. Часть денежных средств, как полагает следствие, впоследствии была переведена на счета третьих лиц под видом оплаты товаров и услуг.
Оба строительных контракта были расторгнуты после нарушения сроков выполнения работ и их фактического прекращения. Для обеспечения возможного возмещения ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемых общей стоимостью около 170 миллионов рублей. Кроме того, по решению суда с одной из саморегулируемых организаций взыскано 251 миллион рублей.
По данным прокуратуры, одна из школ уже введена в эксплуатацию, строительство второй продолжается. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу. До вынесения судебного решения все фигуранты сохраняют статус обвиняемых.
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