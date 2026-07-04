Стротельство двух школ связали с хищением сотен миллионов в российском городе

По версии следствия, основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки. Следователи считают, что с ноября 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемые оформили более 50 фиктивных договоров подряда с двумя подконтрольными организациями. Эти документы касались демонтажных работ на строительной площадке одной из школ в Омске. По версии обвинения, таким способом из регионального бюджета было похищено 303 миллиона рублей.