В Пермском крае отменён режим «Ракетной опасности» 4 июля

Режим «Ракетной опасности» отменён в Перми, информирует Министерство территориальной безопасности Пермского края.
Его вводили рано утром в субботу, 4 июля. Звучали сирены, жителей просили пройти в укрытия. Были введены в 5:48 и сняты в 7:11 временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в пермском аэропорту Большое Савино.
В небе над соседним регионом — Удмуртской Республикой — силами ПВО сбили ракету. ВСУ пытались атаковать предприятие на территории республики, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, власти Губахи опубликовали адреса укрытий на случай беспилотной опасности.
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