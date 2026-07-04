Девять человек погибли на пожарах в Иркутской области за июнь

IrkutskMedia, 4 июля. В июне на территории Иркутской области зарегистрировано 406 пожаров. В результате погибли девять человек, травмы получили 13. Огнеборцы спасли 48 человек, эвакуировали 461.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в жилом секторе произошло 191 возгорание, в неэксплуатируемых сооружениях 32, в зданиях производственного и складского назначения — 24. Пожарные также тушили сухостой (22 случая), мусор на открытых территориях (103) и транспортные средства (18).
Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнём — 198 случаев, нарушение правил эксплуатации электрооборудования — 162, нарушение правил эксплуатации печей — 18, поджоги — 19, иные причины — девять.
Специалисты МЧС напоминают, что автономные пожарные извещатели — наиболее эффективное средство предупреждения пожаров. Громкий сигнал позволяет жильцам вовремя узнать об угрозе и спасти жизнь и имущество. При пожаре звоните по номеру 101.
Напомним, что днем 2 июля в микрорайоне Южном Байкальска загорелась квартира в двухэтажном многоквартирном доме. На место направили 12 пожарных и три автоцистерны МЧС России. Бойцы звена газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств вывели из задымлённого помещения 86-летнего мужчину.