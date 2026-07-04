Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ленинградской областью сбили два беспилотника ВСУ

Утром в субботу, 4 июля, силы противовоздушной работы России уничтожили два украинских беспилотника в небе над Ленинградской областью. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«В настоящее время над Ленинградской областью сбиты 2 БПЛА. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении.

До этого Дрозденко сообщил, что на всей территории Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА. В связи с этим возможны замедления скорости мобильного интернета.

Ранее количество сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 43. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше