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Красноярский турист повис на страховочном тросе на Торгашинском хребте

Для спасения незадачливого экстремала понадобилась помощь альпинистов.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский турист повис на страховочном тросе на Торгашинском хребте. Видимо, собирался покорить скалу Соты, но что-то пошло не так на подъеме, он не смог спуститься вниз и позвонил на телефон экстренной службы. Спасатели эвакуировали мужчину со скалы с помощью альпинистского снаряжения.

Кроме того, накануне вечером, 3 июля, в Идринско-Краснотуранском округе на акватории Красноярского водохранилища сломалась лодка, в которой находились два человека. Они связались с близкими и попросили о помощи. Спасатели Краснотуранской спасательной станции выехали на акваторию и эвакуировали двух мужчин на берег.

Спасатели вновь и вновь напоминают: собрались поплавать на любом плавсредстве — убедитесь в его исправности и обязательно наденьте спасательный жилет!