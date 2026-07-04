Красноярский турист повис на страховочном тросе на Торгашинском хребте

Кроме того, накануне вечером, 3 июля, в Идринско-Краснотуранском округе на акватории Красноярского водохранилища сломалась лодка, в которой находились два человека. Они связались с близкими и попросили о помощи. Спасатели Краснотуранской спасательной станции выехали на акваторию и эвакуировали двух мужчин на берег.