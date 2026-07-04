Суд закрыл «Пятерочку» в центре Москвы на 90 суток из-за крысы

Ранее Тимирязевский районный суд столицы закрыл на три месяца суши-бар «Ебидоеби», расположенный на Дубнинской улице, после того как в заведении выявили несколько нарушений СанПиН. В заведении провели проверку, в ходе которой специалисты установили, что производственные помещения находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.