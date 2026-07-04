Суд закрыл «Пятерочку» в центре Москвы на 90 суток из-за крысы

Тверской суд Москвы приостановил работу магазина «Пятерочка» на улице Тихвинской на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Суд установил, что санитарно-гигиеническое состояние магазина неудовлетворительное: в торговых залах и зоне пекарни обнаружены скопления грязи и пыли, остатки продуктов под стеллажами, дефекты напольного покрытия. В складской зоне при обследовании обнаружили крысу.
ООО «Агроторг» признано виновным по статье 6.6 КоАП РФ, деятельность приостановлена на 90 суток. В пресс-службе Х5 сообщили, что магазин закрыт на ремонт, после его завершения сеть подаст ходатайство о досрочном возобновлении работы, говорится в сообщении.
Ранее Тимирязевский районный суд столицы закрыл на три месяца суши-бар «Ебидоеби», расположенный на Дубнинской улице, после того как в заведении выявили несколько нарушений СанПиН. В заведении провели проверку, в ходе которой специалисты установили, что производственные помещения находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.