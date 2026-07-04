Прогулка стоила жизни: в лесу у Петербурга зверски убили 12-летнюю Милану

Обычный летний день обернулся кошмаром для жителей садоводства «Захожье» в Ленинградской области. 12-летняя Милана отпросилась у родителей в лес за лисичками, надела ярко-желтый дождевик и ушла. Через несколько часов она перестала выходить на связь. Родители обратились в полицию. На следующий день тело ребенка нашли в лесополосе с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). О том, что происходит в СНТ, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказали жители садоводства.