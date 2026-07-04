Прогулка стоила жизни: в лесу у Петербурга зверски убили 12-летнюю Милану

Обычный летний день обернулся кошмаром для жителей садоводства «Захожье» в Ленинградской области. 12-летняя Милана отпросилась у родителей в лес за лисичками, надела ярко-желтый дождевик и ушла. Через несколько часов она перестала выходить на связь. Родители обратились в полицию. На следующий день тело ребенка нашли в лесополосе с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). О том, что происходит в СНТ, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказали жители садоводства.
«Она сказала: “Я скоро вернусь”: последний день Миланы.
2 июля в Ленинградской области стояла теплая погода. Сезон грибов уже начался, и в лесах вокруг СНТ «Захожье-5» уже вовсю находили лисички. 12-летняя Милана, как многие дети ее возраста, очень любила это занятие. Она отпросилась у родителей в лес, пообещав вернуться через пару часов.
Девочка надела ярко-желтый дождевик, чтобы быть заметной в лесу, и ушла. Примерно в пять часов вечера Милана вышла на связь с родителями и сказала, что возвращается домой. Это было последнее сообщение от ребенка. После этого ее телефон перестал отвечать. Последний раз ее зафиксировали камеры видеонаблюдения в СНТ «Захожье» около шести вечера.
Родители забили тревогу практически сразу. К поискам, организованным полицией, присоединились десятки волонтеров и просто неравнодушные люди. Обследовали каждый метр леса. Работали всю ночь и все утро следующего дня. Участники поисков верили в благополучный исход: что ребенок заблудился, испугался и ждет где-то под деревом помощи. Но все надежды рухнули, когда поступило сообщение, что найдено тело ребенка.
Лесополоса смерти: что нашли поисковики.
Тело 12-летней Миланы обнаружили в лесополосе в районе СНТ «Захожье-5». Место глухое, но при этом совсем недалеко от жилых домов. Рядом — грунтовая дорога, по которой летом часто проезжают машины дачников.
На теле зафиксированы явные признаки насильственной смерти. Следственный комитет не раскрывает подробностей до окончания экспертизы, но источники сообщают: убийство было жестоким. Возможно, преступник хотел скрыть следы, а возможно, действовал с особой агрессией.
Эксперты-криминалисты работают на месте преступления уже вторые сутки. Собирают улики, опрашивают свидетелей, изучают записи с камер наблюдения. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти и время наступления гибели.
Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Это особо тяжкое преступление, которое грозит виновному пожизненным лишением свободы.
«Всегда было тихо»: как СНТ «Захожье» превратилось в зону страха.
Жители СНТ «Захожье-5» не могут прийти в себя. Это место славилось своей тишиной и безопасностью. Дети без опаски катались на велосипедах, ходили на озеро и в лес за грибами и ягодами. Однако трагедия перечеркнула это ощущение спокойствия навсегда.
В эксклюзивном комментарии aif.ru один из владельцев дач в этом СНТ поделился тревогой:
«У меня в “Захожье-5” дача. Всегда было тихо и спокойно. За детей никогда не волновались. Теперь, конечно, одних никуда не будем отпускать».
Первый подозреваемый: «темный автомобиль» и странный мужчина.
В СМИ появилась информация о первом подозреваемом. Речь идет о неизвестном мужчине, которого ранее видели на территории СНТ «Захожье».
По данным из осведомленных источников, мужчина передвигался на «темном автомобиле» и подходил к детям на улице. Он пытался познакомиться с ними, делал комплименты, задавал странные вопросы.
Сейчас в группе СНТ в социальных сетях жителей просят узнать у своих детей любую информацию о подозрительном мужчине. Родители пересылают друг другу ориентировки, делятся приметами.
По одной из версий, именно этот человек мог выследить Милану, когда она отправилась в лес.
Следствие проверяет эту версию. Устанавливаются все контакты подозреваемого, его связи, а также возможные пути отхода. Особое внимание уделяется камерам видеонаблюдения на трассах, ведущих из Тосненского района.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка», — сообщили в СК.
Также изучаются аналогичные преступления, которые могли быть совершены на территории Ленинградской области за последние несколько лет. Не исключено, что убийца — рецидивист или даже серийный маньяк.