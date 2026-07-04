В Северной Калифорнии парашютист с флагом США рухнул рядом со зрителями на родео

Ранее сотрудники погранслужбы Украины применили оружие против мужчины, который пытался покинуть страну на параплане. Очевидцы засняли инцидент на видео и выложили кадры в сеть. Известно, что мужчина управлял летательным аппаратом в непосредственной близости от государственной границы. На записи чётко слышны звуки, напоминающие выстрелы. Точное место происшествия не разглашается. Также пока нет данных о том, удалось ли парашютисту скрыться и в каком состоянии он находится.