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90-летняя хабаровчанка отдала курьеру 1,4 млн рублей из-за ложного ДТП

Женщина поверила звонку о «сбитом ребёнке».

Источник: Хабаровский край сегодня

Жертвой дистанционных мошенников стала 90-летняя жительница Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», пожилая женщина лишилась 1,4 млн рублей, поверив в историю о ДТП с участием ее дочери.

Злоумышленник позвонил пенсионерке и сообщил, что ее дочь на автомобиле сбила ребёнка. Малолетний пешеход, по словам лжесотрудника, скончался на месте. Собеседник пригрозил женщине уголовной ответственностью в отношении дочери и запретил ей связываться с родственницей, объяснив это тем, что та находится на допросе.

Выяснив у пенсионерки наличие и сумму сбережений, мошенник потребовал передать все наличные курьеру. Деньги, по его словам, предназначались для возмещения ущерба матери погибшего ребенка. Жертва сложила купюры в темный полиэтиленовый пакет и стала дожидаться посредницу.

Вскоре к дому пенсионерки прибыла девушка-курьер. Обменявшись кодовым словом, она забрала пакет и скрылась в неизвестном направлении. Примечательно, что процедура изъятия денег у обманутой гражданки проводилась злоумышленниками дважды.

Общая сумма похищенного составила 1,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.