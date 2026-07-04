90-летняя хабаровчанка отдала курьеру 1,4 млн рублей из-за ложного ДТП

Жертвой дистанционных мошенников стала 90-летняя жительница Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», пожилая женщина лишилась 1,4 млн рублей, поверив в историю о ДТП с участием ее дочери.
Злоумышленник позвонил пенсионерке и сообщил, что ее дочь на автомобиле сбила ребёнка. Малолетний пешеход, по словам лжесотрудника, скончался на месте. Собеседник пригрозил женщине уголовной ответственностью в отношении дочери и запретил ей связываться с родственницей, объяснив это тем, что та находится на допросе.
Выяснив у пенсионерки наличие и сумму сбережений, мошенник потребовал передать все наличные курьеру. Деньги, по его словам, предназначались для возмещения ущерба матери погибшего ребенка. Жертва сложила купюры в темный полиэтиленовый пакет и стала дожидаться посредницу.
Вскоре к дому пенсионерки прибыла девушка-курьер. Обменявшись кодовым словом, она забрала пакет и скрылась в неизвестном направлении. Примечательно, что процедура изъятия денег у обманутой гражданки проводилась злоумышленниками дважды.
Общая сумма похищенного составила 1,4 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.