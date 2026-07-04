90-летняя хабаровчанка отдала курьеру 1,4 млн рублей из-за ложного ДТП

Злоумышленник позвонил пенсионерке и сообщил, что ее дочь на автомобиле сбила ребёнка. Малолетний пешеход, по словам лжесотрудника, скончался на месте. Собеседник пригрозил женщине уголовной ответственностью в отношении дочери и запретил ей связываться с родственницей, объяснив это тем, что та находится на допросе.