Раскрыта преступная сеть насильников, усыплявших своих жертв

По версии следствия, многие подозреваемые были знакомы со своими предполагаемыми жертвами. Речь может идти о нынешних или бывших партнерах, а также о людях из ближайшего окружения женщин. Именно поэтому расследование оказалось особенно сложным: действие седативных препаратов, как считают следователи, могло приводить к тому, что потерпевшие не помнили обстоятельств произошедшего и узнавали о возможном преступлении лишь после обращения полиции или изучения цифровых материалов.