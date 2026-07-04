Раскрыта преступная сеть насильников, усыплявших своих жертв

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании объявило о восьми задержаниях в рамках расследования деятельности международной сети, участники которой, по версии следствия, организовывали сексуальное насилие с использованием седативных препаратов. По данным ведомства, расследование касается не отдельных преступлений, а объединенной структуры, члены которой через интернет обменивались опытом, обсуждали способы совершения преступлений и распространяли связанные с ними материалы.
Следствие установило более 270 человек, которые, по данным правоохранительных органов, были связаны с закрытым интернет-форумом и его ответвлениями. Поскольку предполагаемые участники находились в десятках государств, значительная часть собранной информации уже передана зарубежным правоохранительным органам. В Великобритании на основе полученных данных возбуждено не менее 14 самостоятельных расследований, а нескольким предполагаемым потерпевшим обеспечены меры защиты.
По версии следствия, многие подозреваемые были знакомы со своими предполагаемыми жертвами. Речь может идти о нынешних или бывших партнерах, а также о людях из ближайшего окружения женщин. Именно поэтому расследование оказалось особенно сложным: действие седативных препаратов, как считают следователи, могло приводить к тому, что потерпевшие не помнили обстоятельств произошедшего и узнавали о возможном преступлении лишь после обращения полиции или изучения цифровых материалов.
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью отмечают, что расследование носит беспрецедентный характер по масштабу международного взаимодействия. Следователи проверяют не только уже задержанных, но и других пользователей платформ, которые могли участвовать в подготовке аналогичных преступлений, обмениваться инструкциями или распространять материалы, имеющие отношение к расследованию.
Британские власти отдельно подчеркивают, что, несмотря на сравнения с рядом резонансных европейских уголовных дел, нынешнее расследование является самостоятельным. В ближайшее время следствию предстоит определить круг обвиняемых, объем предъявляемых обвинений и подготовить материалы для передачи в суд. Одновременно продолжается обмен информацией с иностранными правоохранительными органами, поскольку часть предполагаемых участников сети находится за пределами Великобритании.
По оценке следствия, расследование показало, что современные цифровые площадки позволяют преступным группам координировать действия сразу в нескольких странах. В связи с этим британские правоохранительные органы не исключают появления новых фигурантов и новых эпизодов по мере анализа изъятых электронных данных и информации, поступающей от зарубежных партнеров.
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