Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

4 июля в Ульяновской области вводили режим ракетной опасности

В Ульяновской области объявляли ракетную опасность на 2 часа. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в 01:45 мск.

Источник: Life.ru

«Внимание! Ракетная опасность на территории Ульяновской области. Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом. Единый телефон вызова экстренных служб: 112», — говорится в сообщении. В 03:42 мск режим был снят.

Ранее ракетная опасность была объявлена на два часа в Липецкой области. На данный момент угроза атаки беспилотников действует в Санкт-Петербурге. Авиагавань Пулково ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше