В Волгоградской области отменили ракетную опасность, действовавшую более часа

Напомним, режим ракетной опасности был введён в 01:23. Жителям рекомендовали оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями. Сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало.
Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили ракету на территории Удмуртии. Зафиксирована попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы.
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