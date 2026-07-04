В Кунгуре задержали кассира, похитившую 16 миллионов рублей

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере», максимальное наказание, которое ей грозит — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом. Суд уже избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.