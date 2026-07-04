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В Кунгуре задержали кассира, похитившую 16 миллионов рублей

Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.

Источник: Комсомольская правда

В Кунгуре было совершено крупное финансовое преступление. 46-летняя сотрудница одной из местных организаций, работавшая кассиром, была задержана по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

— По данным следствия, преступление было совершено в мае текущего года, — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. — Женщина, являясь материально ответственным лицом и имея прямой доступ к кассе, в течение месяца систематически изымала деньги. Общая сумма похищенного превысила 16 миллионов рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, кассир переводила похищенные средства через терминал и обменный пункт на электронную биржу, специализирующуюся на валютных операциях. Задержанная рассчитывала, что сможет не только вернуть деньги, но и получить с них прибыль.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере», максимальное наказание, которое ей грозит — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом. Суд уже избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.