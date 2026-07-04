Семеро детей оказались в ловушке на Бухтарминском водохранилище

На Бухтарминском водохранилище в районе Алтай спасатели провели операцию по эвакуации отдыхающих, которые оказались заблокированы на противоположном берегу после внезапного ухудшения погодных условий.
По данным МЧС, люди заранее переправились через водохранилище на плавательных средствах, однако спустя некоторое время погода резко изменилась. Поднялся сильный ветер, на водоеме образовались высокие волны, из-за чего обратный путь стал опасным и фактически невозможным.
Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и организовали эвакуацию.
В результате операции были спасены 13 человек, среди которых семеро детей. Всех отдыхающих благополучно доставили на берег. К счастью, никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась.
Почему такие ситуации возникают даже летом.
Бухтарминское водохранилище известно своей большой площадью и особенностями местного климата. Даже в теплое время года погода здесь способна меняться буквально за считаные минуты. При усилении ветра спокойная водная гладь быстро превращается в опасную акваторию с высокими волнами, что особенно рискованно для лодок, катеров и других маломерных судов.
Именно поэтому спасатели регулярно напоминают: перед любой поездкой по воде необходимо заранее ознакомиться с прогнозом погоды и учитывать действующие штормовые предупреждения.
«Перед выходом на воду обязательно проверяйте прогноз погоды и учитывайте штормовые предупреждения. При усилении ветра и волнения на водоемах не выходите на плавательных средствах и незамедлительно возвращайтесь к берегу», — напоминают в МЧС.
Что важно помнить отдыхающим.
Специалисты советуют не рассчитывать только на визуальную оценку погоды. Даже если утром водоем выглядит спокойным, уже через короткое время ветер может резко усилиться.
Особенно внимательно следует относиться к безопасности во время отдыха с детьми. Перед выходом на воду необходимо убедиться в наличии спасательных жилетов, проверить прогноз и заранее продумать маршрут возвращения.
Очередной случай на Бухтарминском водохранилище завершился благополучно благодаря оперативным действиям спасателей. Однако в МЧС напоминают: большинство подобных происшествий можно предотвратить, если не игнорировать предупреждения о неблагоприятной погоде.