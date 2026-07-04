Семеро детей оказались в ловушке на Бухтарминском водохранилище

Бухтарминское водохранилище известно своей большой площадью и особенностями местного климата. Даже в теплое время года погода здесь способна меняться буквально за считаные минуты. При усилении ветра спокойная водная гладь быстро превращается в опасную акваторию с высокими волнами, что особенно рискованно для лодок, катеров и других маломерных судов.