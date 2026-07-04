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Сильный пожар вспыхнул в жилом доме в Алматы: спасено 8 человек

В Алматы вспыхнул сильный пожар в жилом доме. Загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки по улице Клочкова, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как сообщает пресс-служба МЧС, пожарные расчеты Бостандыкского района оперативно выехали на сообщение о возгорании в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Клочкова.

«По прибытии первых подразделений было установлено, что квартира полностью охвачена огнем. Из-за интенсивного горения густой дым быстро распространялся, создавая угрозу для жизни и здоровья жильцов. Для обеспечения доступа к очагу пожара спасателям пришлось вскрыть запертую дверь с использованием специального инструмента», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе проведения спасательных работ сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома в безопасное место. С применением спасательных капюшонов из задымленной зоны были спасены 8 человек, два человека были переданы бригаде скорой медицинской помощи.

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