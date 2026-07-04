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Жители Тараза почувствовали землетрясение

Жертв и разрушений нет, заявили спасатели.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 4 июл — Sputnik. МЧС Казахстана сообщило о том, что в Жамбылской области произошло землетрясение.

«Сетью сейсмических станций ТОО “Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации” МЧС РК 04 июля 2026 г. в 04 час. 40 мин. по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 413 км. на запад от г. Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

Толчки силой 2 балла почувствовали жители Тараза.

Позже МЧС сообщило, что специалисты ГУ «Казселезащита» провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

«По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная», — отметили в ведомстве.

В конце июня жители Жамбылской области также почувствовали подземные толчки. Тогда тоже обошлось без пострадавших и разрушений.

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