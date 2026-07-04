Спасатели МАСС освободили мужчину с застрявшей рукой в велосипеде

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) помогли мужчине, у которого рука застряла в велосипеде.
Происшествие случилось рано утром на улице Вокзальная магистраль. У мужчины 1970 года рождения рука оказалась зажата между рамой и педалью велосипеда, самостоятельно освободиться он не смог.
Спасатели приняли решение демонтировать педаль велосипеда, после чего удалось освободить руку.
Пострадавшего осмотрели врачи скорой помощи, однако от медицинской помощи он отказался.