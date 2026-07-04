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Спасатели МАСС освободили мужчину с застрявшей рукой в велосипеде

Инцидент произошел рано утром на Вокзальной магистрали.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) помогли мужчине, у которого рука застряла в велосипеде.

Происшествие случилось рано утром на улице Вокзальная магистраль. У мужчины 1970 года рождения рука оказалась зажата между рамой и педалью велосипеда, самостоятельно освободиться он не смог.

Спасатели приняли решение демонтировать педаль велосипеда, после чего удалось освободить руку.

Пострадавшего осмотрели врачи скорой помощи, однако от медицинской помощи он отказался.