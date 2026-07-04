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Системы ПВО сбили ракеты и БПЛА в трёх районах Ростовской области

Расчёты противовоздушной обороны в Ростовской области отразили атаку украинских ракет и беспилотников в трёх районах, а также в акватории Таганрогского залива. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — говорится в сообщении.

Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили ракету на территории Удмуртии. Зафиксирована попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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